Das Gartentor eines Anwesens in der Schimborner Straße wurde am Mittwoch, den 15.01.2020, zwischen 13:00 Uhr und 16:20 Uhr, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Am Gartentor entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Alzenau