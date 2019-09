Gartenmauer in Urspringen geschrammt und abgehauen

Vermutlich in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen die Grundstückseinfassung eines Anwesens in der Rosenstraße und richtete einen Schaden in Höhe von 400 € an. Der Garten liegt zur Rosenstraße, Höhe Kreuzung Hellstraße. Es wurde die Kupferblechabdeckung der Gartenmauer verbogen und die Mauer verschrammt. Hier war blauer Farbabrieb zu erkennen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Kollision zweier Autos in Marktheidenfeld - niemand verletzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, kam es zur Kollision zweier Autos in der Petzoltstraße. Der 48-jährige Fahrer eines Toyotas befuhr die Petzoltstraße stadtauswärts und wollte auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes einbiegen. Aus Unachtsamkeit fuhr er aber an der Einfahrt vorbei. Aus diesem Grund setzte er mit seinem Pkw zurück. In diesem Moment tastete sich der 46-jährige Fahrer eines VW Golf aus der Parkplatzausfahrt in die Fahrbahn und stieß mit dem Toyota zusammen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 4500 €.

Kleinkraftradfahrer verletzt sich leicht bei Sturz

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Ein leicht verletzter Kleinkraftradfahrer sowie 3000 € Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag, kurz vor 10:00 Uhr, in der Bronnbacher Straße. Der 49-jährige Fahrer des Kleinkraftrades befuhr die Bronnbacher Straße und blieb ordnungsgemäß an der Einmündung zur Luitpoldstraße stehen. Als er wieder anfahren wollte, stieß die nachfolgende, 40-jährige Fahrerin eines Opel Meriva gegen das Kleinkraftrad, wodurch der Fahrer zu Fall kam. Der Mann klagte anschließend über leichte Schmerzen am linken Knie. Am Pkw entstand ein Frontschaden und am Zweirad Totalschaden, wodurch dieses nicht mehr fahrbereit war.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Ohne Fahrerlaubnis war am Donnerstagvormittag ein 26-jähriger Autofahrer in der Friedenstraße unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 09:15 Uhr stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen deutschen Fahrerlaubnis war. Es wird deshalb Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

dc/Melduingen der Polizei Marktheidenfeld