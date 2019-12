Gartenlaube in Wörth brennt

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Wörth a. Main gelöscht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.

Unfallflucht

Elsenfeld. Am Samstag, 07.12.19 kam es gegen 09.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Frühlingstraße. Hier wurde ein geparkter Renault angefahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen BMW handeln. Der Schaden an dem geparkten Renault wird auf 3000 Euro beziffert.

Polizei Obernburg/mkl