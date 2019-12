Gartenhüttenbrand in Mömbris: Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Gartenhüttenbrand in Mömbris-Strötzbach: Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte gingen sofort zwei Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Ein weiterer Trupp schützte, mittels Strahlrohrs, die direkt angebaute Garage vor den Flammen. So wurde ein Übergreifen auf das darin befindliche Fahrzeug und auf eine kleine Werkstatt verhindert. Weitere Trupps brachten das Brandgut aus der Hütte ins Freie. Dort löschten sie es ab und legten so alle Schwelbrände frei. Allerdings brannte auch ein Teil des Daches der direkt angrenzenden Gartenhütte des Nachbarn. Also öffneten Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz die Dachhaut, um die verbliebenen Glutnester abzulöschen.

Kommandant Florian Schott konnte auf 23 Einsatzkräfte und fünf Fahrzeuge der Feuerwehr Mömbris, sowie 14 Feuerwehrleute und zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Niedersteinbach zurückgreifen. Unterstützt wurde er durch Kreisbrandmeister Thorsten Trapp. Zur Ablösung der Atemschutzgeräteträger rückte die Feuerwehr Schimborn mit zwei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrmännern aus. Zur Absicherung der Einsatzkräfte war ein Rettungswagen vor Ort. Gegen 15.20 Uhr konnten alle die Einsatzstelle im Brücker Weg verlassen.

Zur Brandursache, der Art der Verletzungen, sowie zur Höhe des entstandenen Schadens, kann von Seiten der Feuerwehr derzeit keine Aussage getroffen werden.

Kreisbrandinspektion/mm