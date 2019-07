Garagenschloss in Burgsinn zugeklebt

Der Sachschaden wird auf ca. 150,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Aus Unachtsamkeit von der Landstzraße bei Burgsinn abgekommen

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart An Samstagabend gegen 21.45 Uhr befuhr ein 51-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 17 von Gräfendorf kommend in Richtung Burgsinn. Dabei kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und stieß mit der Fahrzeugfront gegen einen Brückenpfeiler. Der Fahrer wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie sich herausstellte, blieb er jedoch glücklicherweise unverletzt. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro.

Scheibenwischer verbogen

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart In der Nacht zum Freitag gegen 01.00 Uhr parkte ein 34-jähriger Autofahrer seinen Pkw Skoda Octavia auf dem Parkplatz an der Mainlände. Als er gegen 14.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte stellte er fest, dass zwischenzeitlich der rechte Scheibenwischerarm verbogen worden war. Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden