Garagenbrand in Freudenberg-Boxtal

Eine Anwohnerin teilte der Polizei am Sonntag um 16.48 Uhr mit, dass es in einer Garage gebrannt habe. Hinzukommende Nachbarn hätten das Feuer löschen können. Beim Eintreffen der Streife war der Kleinbrand bereits gelöscht. In der Garage befinden sich unter anderem ein Boot und ein Motorrollert. Inwieweit hier ein Schaden entstand wird noch abgeklärt. Die Ermittlungen nach der Brandursache wurden durch die Beamten des Polizeireviers Wertheim eingeleitet.

mci / Quelle: Polizei Heilbronn