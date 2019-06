Gambach: Wildunfall führt die Polizei zu Marihuana-Pflanzen in Blumentöpfen

Dort seien auch Betriebsstoffe eines Fahrzeuges auf der Fahrbahn. Bei der Nachschau durch die Beamten bestätigte sich die Meldung. Bei den Betriebsstoffen handelte es sich um Kühlerflüssigkeit. Der verunfallte Wagen hatte beim Weiterfahren nach dem Unfall mit der auslaufenden Flüssigkeit auch eine Spur gezogen, welche die Beamten zu einem in Gambach vor einem Haus stehenden, offensichtlich durch einen Wildunfall beschädigten, Auto führten. In dem Haus konnte ein 30-jähriger Mann ausgemacht werden, welcher die Unfallbeteiligung auch einräumte. Da den Beamten aus der geöffneten Wohnungstür ein deutlicher Marihuana Geruch entgegenwehte wurde eine Wohnungsnachschau durchgeführt, welche zum Auffinden mehrerer dort in Blumentöpfen wachsender Marihuana Pflanzen führte. Die Pflanzen mit einer Größe von circa 30 bis 105 cm wurden sichergestellt. Ein Drogenvortest bei dem Mann verlief positiv, dieser räumte dann auch ein Drogen konsumiert zu habe. Infolgedessen musste er die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Im Nachgang teilte der von den Beamten verständigte Jagdpächter dann noch mit, dass es sich bei dem verunfallten Reh um eine Geiß handle, welche wohl erst frisch geworfen habe. Die Suche nach den nun verwaisten Rehkitzen sei bislang noch nicht erfolgreich gewesen, werden aber am Nachmittag durch den Jagdpächter nochmals intensiv durchgeführt.

Unfallflucht nach Parkbuchtrempler: Karlstadt

An einem in der Grobenstr. 2a am Fahrbahnrand geparkten BMW wurde im Zeitraum vom Dienstag 11.06.2019, 11 Uhr bis Mittwoch 8 Uhr der vordere Stoßfänger beschädigt. Vermutlich kam es beim Rangieren zum Kontakt mit der Anhängerkupplung des verursachenden Fahrzeuges. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von circa 800 Euro zu kümmern. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Auto-Fahrer unter Drogeneinfluss: Zellingen

Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Auto-Fahrers am Mittwoch gegen 20.50 Uhr in Zellingen stellten die Beamten fest, dass dieser drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte. Bei dem Mann konnte dann auch eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin gefunden werden. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, er musste die Beamten zu ein einer Blutentnahme begleiten.

Auto gestreift: Karlstad

Am Mittwoch streifte der 36-jährige Fahrer eines Wohnmobiles, ein in der Johann-Schöner-Str. in Karlstadt geparktes Auto . An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Polizei Karlstadt/ienc