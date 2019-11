Gabelstapler kippt um - B26 in Lohr halbseitig gesperrt

Die B 26 ist am Mittwoch in Lohr halbseitig gesperrt gewesen. Grund war ein umgekippter Gabelstapler, der wieder aufgerichtet werden musste.

Der Stapler war mit Halteseilen auf einem Lastwagen befestigt. Diese rissen gegen 15.30 Uhr, vermutlich als der Lastwagen auf Höhe der Obertorkreuzung war. Der Gabelstapler kippte nach hinten um, so dass die Gabel nach oben zeigte und an zwei Brücken am Ohrwatschel und Fußgängerbrücke entlanggeschrammte. Es entstanden an den Brücken laut Polizei jedoch nur Kratzer. Der Lastwagen wurde zur Seite gefahren und die Ladung mittels Kran wieder umgedreht. Laut Polizei gab es keine größeren Verkehrsbehinderungen.

nle/ls