GPS-Steuerungsgeräte gestohlen

Ein Bagger und eine Planierraupe standen auf einem Lärmschutzwall an der Autobahnbaustelle der A 3. Die Diebe brachen jeweils die Schlösser zur Kabine auf und nahmen die hochwertigen Steuerungsgeräte mit. Über diese erhalten die Fahrer während der Grabarbeiten genaue Daten. Der angerichtete Sachschaden wird mit 100 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Spielplatzgerät beschädigt

Hafenlohr: Am Kinderspielplatz in der Ringstraße trieb ein unbekannter Täter sein Unwesen und richtete einen Schaden von etwa 1000 € an. In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 19:00 Uhr, wurde ein etwa 1 cm dickes Seil einer Abenteuer-Hängebrücke zerschnitten. Das Spielplatzgerät ist jetzt nur noch bedingt nutzbar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld