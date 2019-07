Fußgängerin in Erlenbach von Auto erfasst und vier Meter geschleudert

Die 23-Jährige wollte um 18.10 Uhr die Berliner Straße an der Einmündung zur Miltenberger Straße überqueren. Der Fahrer eines einbiegenden Fiat hatte die Frau wohl übersehen und mit seinem Fahrzeug erfasst. Die Verletzte wurde ins Klinikum Erlenbach eingeliefert. Näheres über ihre Verletzungen ist bisher nicht bekannt.

Zwei Fahrräder gestohlen: Mömlingen

Gleich zwei Fahrräder wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet. Die Räder standen vor dem Sportheim an der Bachstraße. Beide waren abgeschlossen. In der Zeit zwischen 22 und 00.20 Uhr wurden sie entwendet. Es handelt sich um ein silberfarbenes Rad der Marke Herkules und um ein anthrazitfarbenes Rad der Marke Trek.

Gegen Roller gefahren und abgehauen: Elsenfeld

Am Freitag um 10 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie die Fahrerin eines Mercedes im Mühlweg rückwärts gegen einen Roller stößt. Der Roller ist dabei umgefallen. Die Mercedes-Fahrerin fuhr jedoch, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, davon. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Betrunken im Graben gefunden Großwallstadt

Am Samstagmorgen um 03.50 Uhr fand eine Polizeistreife eine Person am Rand der Kreisstraße bei Großwallstadt im Graben liegend vor. Der 27-Jährige war derart alkoholisiert, dass er nicht mehr in der Lage war seinen Heimweg alleine fortzusetzen. Er wurde im Rahmen einer Gewahrsamnahme nach Hause gefahren. Die Gebühren dafür in Höhe von 60 Euro werden ihm in Rechnung gestellt.

Beim Erblicken der Polizei aus Auto geflüchtet: Wörth

In der Nacht zum Samstag versuchte der Fahrer eines Opel Corsa zu Fuß vor der Polizei zu flüchten. Das Fahrzeug war den Beamten zwischen dem Sportplatz Seckmauern und dem Wörther Wald entgegen gekommen. Beim Erblicken des Polizeifahrzeugs stoppte der Opel-Fahrer, stieg aus seinem Auto und rannte über ein Feld davon. Er konnte allerdings eingeholt werden. Den Grund für seine Flucht lieferte das Ergebnis des Alkoholtests. Er war mit einem Atemalkoholgehalt von 0,43 mg/l unterwegs. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen: Erlenbach

Bereits um 13.40 Uhr war es zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Der Fahrer eines BMW wollte von der Miltenberger Straße nach links in die Dr.-Robert-Koch-Straße einbiegen. Dabei hatte er einen entgegenkommenden VW übersehen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Der Fahrer des VW wurde leicht verletzt.

Laster-Fahrer schwankt aus seinem Fahrzeug: Großwallstadt

Einen Laster-Fahrer, der schwankend aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war, meldete am Freitag ein Zeuge. Der Fahrer hatte seinen Laster am Südkreisel abgestellt und wollte bei einer Firma anliefern. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,94 mg/l. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Staatsanwaltschaft legte bei dem Bulgaren eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro fest.

Radfahrerin auf Dieselspur gestürzt: Obernburg

Eine Dieselspur wurde am Freitagfrüh um 07.40 Uhr einer Schülerin zum Verhängnis. Die 18-Jährige war mit dem Fahrrad im Kreisverkehr an der Berufsschul- zur Römerstraße unterwegs. Dort hatte ein Schulbus Diesel verloren. Auf dieser Dieselspur kam sie Schülerin ins Rutschen und stürzte. Sie erlitt Prellungen und einen Armbruch und musste ins Klinikum Erlenbach eingeliefert werden.

Polizei Obernburg/ienc