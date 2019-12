Fußgängerin in Damm angefahren

Am Fußgängerüberweg in Höhe eines Verbrauchermarktes querte eine 29-Jährige die Fahrbahn von links nach rechts. Die Autofahrerin übersah die junge Frau, so dass es zu einer seitlichen Kollision zwischen Auto und Fußgängerin kam. Anschließend klagte die 29-Jährige über Schmerzen auf der rechten Seite und begab sich in ärztliche Behandlung. Am Renault wurde der fahrerseitige Spiegel abgerissen, Schaden 250 Euro.

Betäubungsmittelverstoß

Eine Zivilstreife der Polizei beobachtete am Donnerstag, um 18:10 Uhr, im Schöntal einen 19-Jährigen, wie er sich einen frisch gedrehten Joint anzündete. Bei seiner Durchsuchung konnte außerdem ein Marihuana-Crusher entdeckt werden. Es folgte Sicherstellung und Anzeige.

Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Unfall

Heigenbrücken: Am Donnerstagmorgen, um 07:30 Uhr, befuhr ein 86-Jähriger mit seinem Pkw Opel auf der Kreisstraße AB 2, von Engländerhaus in Richtung Sailauf. In einer Linkskurve kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit seinem Auto in die Leitplanke. Außerdem überfuhr er zuvor noch einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Der Sachschaden schlägt mit 7.000 Euro zu Buche. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Trunkenheitsfahrt

Großostheim: Im Rahmen einer Kontrolle nahmen die Ordnungshüter am Donnerstag, um 17:20 Uhr, bei einem 53-Jährigen Nissan-Lenker deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp über einem Promille. Die von der Polizei angeordnete Blutentnahme wurde von einem Arzt im Klinikum Aschaffenburg entnommen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Abbiegefehler führt zu Unfall

Hösbach: Am Donnerstag, um 11 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw VW von Hösbach-Bahnhof kommend und wollte nach links auf den Autobahnzubringer in Richtung Würzburg abbiegen. Ihm entgegen kam ein 73-Jähriger mit seinem Pkw Kia, der zum Ortsteil Bahnhof geradeaus die Kreuzung überqueren wollte. Der VW-Fahrer hätte bei Grünlicht den entgegenkommenden Kia-Fahrer die Vorfahrt einräumen müssen, missachtete diese jedoch, worauf es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam. Nach der Kollision wurde der VW noch auf einen stehenden Daimler geschoben. An den drei Autos entstand ein Gesamtschaden von circa 13.000 Euro.

Unfallflucht bei Dunkelheit

Großostheim: Am Donnerstag, um 21:13 Uhr, hörte eine Zeugin einen lauten Knall und konnte aus ihrem Fenster einen grauen Pkw erkennen, welcher sich aus der Breiten Straße in Richtung Niedernberger Straße entfernte. Nach weiterer Begutachtung erkannte die Frau, dass der Stromkasten vor der Hausnummer 25 völlig demoliert war und Fahrzeugteile herumlagen. Der Verursacher hatte Unfallflucht begangen und einen Schaden von etwa 2.500 Euro hinterlassen. Die unfallaufnehmende Polizeistreife verständigte noch am Abend Elektroniker de Bayernwerke, welche den Stromkasten ordnungsgemäß absicherten.

Zeugen, welche Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg