Fußgänger stirbt bei Unfall im Main-Kinzig-Kreis

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines VW-Transporters auf der Kasseler Straße, als der 85-jährige Fußgänger in Höhe der 20er-Hausnummern offensichtlich die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde von dem Fahrzeug erfasst und verstarb trotz notärztlicher Maßnahmen an der Unfallstelle. Die Straße war fast vier Stunden gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gelnhausen unter 06051 827-0 zu melden.

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Dietzenbach. Ein junger Fahrradfahrer wurde am Dienstagmittag bei einem Unfall in der Straße "Gallische Straße" leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der 14 Jahre alte Radler gegen 13.10 Uhr entlang der Hauptstraße über den Gehweg auf den Parkplatz des Einkaufszentrums Steinberg gefahren und wurde von dem Dacia einer 44-jährigen Dietzenbacherin erfasst. Der Junge fiel wohl samt Rad über die Motorhaube und auf den Boden. Dabei erlitt der Dietzenbacher Prellungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Südosthessen