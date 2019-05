Fußgänger in Obernburg angefahren

Der Bessenbacher war zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als ein Nissan-Fahrer an ihm vorbeifuhr. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug so weit rechts gesteuert, dass er mit dem rechten Außenspiegel den Fußgänger an der Hüfte touchierte und leicht verletzte. Der Bessenbacher erlitt diverse Abschürfungen und Prellungen, am Mercedes des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Betrunken aus dem Verkehr gezogen: Großwallstadt, B469

Ein auswärtiger Mercedes-Fahrer ist am Sonntagabend gegen 21.55 Uhr auf der B469 alkoholisiert aus dem Verkehr gezogen worden. Die Polizei Obernburg wurde verständigt, ein Mann mit MKK-Kennzeichen sei stark alkoholisiert in sein Auto eingestiegen und auf der B469 Richtung Heimat gefahren. Die Streife konnte den Autofahrer im Bereich Großwallstadt antreffen und überprüfen. Bei ihm stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung fest, der Alcomat zeigte einen Wert von 1,96 Promille an. Die eingesetzten Beamten ordneten bei dem Mercedes-Fahrer eine Blutentnahme an.

Fahrzeug beschädigt: Wörth

Eine Ufallflucht ist am Sonntagmittag aus Wörth angezeigt worden. Eine Audi-Fahrerin hatte am Sonntagvormittag gegen 10.15 ihren schwarzen Audi auf dem Parkplatz gegenüber vom Cafe „Simit“ geparkt, um dort mit ihrer Familie zu frühstücken. Als sie gegen 12.15 Uhr zu dem Audi zurückkehrte, stellte sie an ihrem Fahrzeug im Bereich des rechten Hecks eine Delle und diverse Kratzer fest, die vermutlich von einem daneben stehenden Auto beim Öffnen einer Tür entstanden sind. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.

Rennradfahrer verletzt: Röllbach, St 2441

Eine Gruppe von Rennradfahrern, die im Rahmen einer Radtouristikfahrt zwischen Mönchberg und Röllbach auf der Staatstraße unterwegs waren, ist hier gegen 10.20 Uhr in einen Unfall verwickelt worden. Die sechsköpfige Gruppe war auf der leicht abschüssigen Fahrtstrecke Richtung Röllbach unterwegs, als ein Großheubacher mit seinem Traktor mit Anhänger von einem Flurbereinigungsweg rechts der Fahrbahn in die Staatsstraße Richtung Röllbach einbog. Der Traktorfahrer hatte die Geschwindigkeit der Radfahrer falsch eingeschätzt. Diese mussten, um eine Kollision mit dem Gespann zu vermeiden, stark abbremsen. Hierbei konnten sich drei Mitglieder der Gruppe nicht auf ihren Rennrädern halten, stürzten auf die Straße und verletzten sich dabei. Die Radler wurden von Helfern des BRK an der Unfallstelle erstversorgt und in die Kliniken Erlenbach und Aschaffenburg gebracht. Die Rennräder wurden von Mitgliedern der Radgruppe geborgen. Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße für circa 45 Minuten gesperrt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

