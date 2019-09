Fußgänger in Marktheidenfeld mit Rauschgift unterwegs

Dieser Verdacht bestätigte sich kurz darauf bei einer durchgeführten Kontrolle. Hier wurde Amphetamin samt Konsumutensilien aufgefunden. Noch während der Kontrolle versuchte der Mann zu fliehen, er konnte jedoch nach kurzer Wegstrecke eingeholt und festgenommen werden. Eine Absuche im Nahbereich der Kontrollörtlichkeit erbrachte auch den Grund für den Fluchtversuch. Hier wurden weitere Betäubungsmittelaufgefunden, die dem jungen Mann zugeordnet werden konnten. Der Kontrollierte wurde anschließend wieder entlassen und muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Lkw beschädigt Hausmauer

Erlenbach: Einen Schaden in Höhe von 3500 € richtete am Freitag ein Lkw an einer Hausmauer im Reußenberg an. Der 42-jährige Fahrer eines Lkws befuhr den Reußenberg bergabwärts. Die Straße verjüngt sich dort und wird im Kurvenbereich für Lkws schwerer befahrbar. Deswegen blieb der Lkw an der Hausmauer eines Anwesens hängen und beschädigte diese.

Schachtdeckel beschädigt

Marktheidenfeld: Die Beschädigung an einem Schachtdeckel in der Triefensteiner Straße wird mit etwa 2000 € beziffert. Wie am vergangenen Mittwoch festgestellt wurde, war vermutlich ein Lkw oder eine Baumaschine in der jüngeren Vergangenheit über den Schachtdeckel gefahren, wodurch dieser verzogen und verdellt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Beim Anfahren Auto übersehen - niemand verletzt

Bischbrunn: Ein Unfall mit drei beteiligten Autos und 7500 € Sachschaden ereignete sich am Samstag, gegen 10:50 Uhr, in der Grundstraße. Eine 75-jährige Autofahrerin fuhr vom rechten Fahrbahnrand an und übersah dabei einen aus Bischbrunn kommenden 68-jährigen Autofahrer. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos prallte der Wagen der Frau noch gegen einen geparkten Pkw. Ein Auto musste abgeschleppt werden.

Kleintransporter rollte in Graben - Fahrerin leicht verletzt

Marktheidenfeld: Wespen im Fahrzeug waren die Ursache für einen Unfall am Sonntag, um 19:15 Uhr, auf der Bundesstraße 8. Die 54-jährige Fahrerin eines Kleintransporters befuhr die Bundesstraße 8, als sie Wespen im Fahrzeug bemerkte. Sie hielt an, um diese aus dem Innenraum zu vertreiben, zog dabei aber die Handbremse nicht weit genug an, sodass der VW Crafter in den Graben rollte. Hierbei zog sich die Frau leichte Verletzungen im Gesicht und an der linken Hand zu. Am Fahrzeug, welches durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste, entstand ein Schaden von 1500 €.

Reifen zerstochen

Urspringen: In der Oberen Kiesstraße wurde in der Nacht zum Sonntag der linke hintere Reifen eines geparkten Mercedes C200 von unbekanntem Täter zerstochen. Der Schaden beträgt 75 €. Sachdienliche Hinweise auf die Tat oder den Täter erbittet die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0.

An geparktem Auto hängen geblieben

Hasloch: Ein Gesamtsachschaden von 10.000 € entstand am Sonntagmorgen an zwei Autos. Eine 24-jährige Autofahrerin befuhr gegen 08:50 Uhr die Haslocher Straße. Sie fuhr an einem geparkten Skoda zu eng vorbei und blieb hängen.

vd/Polizei Marktheidenfeld