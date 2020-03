Fußgänger bleibt an Wahlplakat hängen und wird von Auto gestreift

Am Dienstagnachmittag, gegen 14:55 Uhr, kam es in der Anlagestraße in Lohr am Main zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger aus dem Landkreis Main-Spessart etwas schwerer verletzt wurde. Zur Unfallzeit lief der junge Mann auf dem Gehweg und blieb mit dem Oberkörper an einem Wahlplakat hängen. Infolgedessen stolperte er in Richtung Fahrbahn und fiel gegen ein vorbeifahrendes Auto und danach zurück auf den Gehweg. Die Wucht des Zusammenpralls war so stark, dass der junge Mann sich den ersten Erkenntnissen nach die rechte Schulter brach. Er wird nun die nächsten Tage im Lohrer Krankenhaus verbringen müssen. Am vorbeifahrenden Pkw Mitsubishi entstand kein Sachschaden, der 69-jährige Fahrer aus dem Landkreis Main-Spessart blieb unverletzt.

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Mainlände in Lohr

Lohr am Main, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstag, 10.03.2020 kam es in der Zeit zwischen 09:30 und 11:45 Uhr auf einen der nachgenannten Parkplätzen in Lohr am Main zu einem Parkplatzrempler, bei dem ein weißer SUV bzw. Mitsubishi Eclipse Cross mit MSP-Kennzeichen durch ein unbekanntes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt wurde. Leider brachte der Verursacher keinen Zettel am geschädigten SUV an. Auch meldete er sich nicht bei der Polizei. Als Unfallörtlichkeiten kommen der Parkplatz Mainlände, der Kundenparkplatz der Fa. Norma in der Walter-Senger-Straße, der Kundenparkplatz der Fa. Tropics in der Jahnstraße und der Kundenparkplatz der Fa. Aldi in der Rechtenbacher Straße in Frage. Der Sachschaden am Mitsubishi beträgt ca. 2000,- Euro. Die Polizeiinspektion Lohr nimmt gerne Zeugenhinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.