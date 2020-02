Fünf Leichtverletzte bei Unfall auf der B469 nahe Stockstadt

Im noch einspurigen Bereich der Bundesstraße wollte ein 50-jähriger Fiat-Fahrer das vorausfahrende Fahrzeug überholen, indem er auf die Gegenfahrbahn fuhr. Der entgegenkommende Fahrer eines Fords bemerkte das Fahrzeug rechtzeitig und leitete eine Gefahrenbremsung ein, sodass es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Ein weiterer Ford-Fahrer, der hinter dem eben genannten fuhr, konnte auf die Vollbremsung des Vordermanns nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Heck des Vorausfahrenden auf. Der Fiat-Fahrer bemerkte den Unfall und blieb ebenfalls an der Unfallstelle. Alle vier Insassen des hinteren Fords wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Zudem wurde die Beifahrerin des vorderen Fords leicht verletzt. Zum Teil wurden die Verletzten vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt. Drei Verletzte wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Zwei Verletzte bei Vorfahrtsverstoß - Unbeteiligter stört Unfallaufnahme

Großostheim. Am Samstagmittag kam es an der Kreuzung Amselweg / Wallstädter Weg zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die 45-jährige Fahrerin eines VWs befuhr den Amselweg und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Renaults. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß wurde sowohl die Fahrerin des VWs, als auch die Fahrerin des Renaults, die zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht wurde, leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag. Besonders zu erwähnen ist, dass es bei der Unfallaufnahme durch die Polizei zu einem unerfreulichen Zwischenfall kam. Der unbeteiligte Fahrer eines Mercedes fuhr während der Aufnahme durch die abgesperrte Unfallstelle. Dabei überfuhr er mehrere Fahrzeugteile, die durch den Unfall noch im Kreuzungsbereich lagen, und wurde durch die Streifenbesatzung vor Ort gestoppt und aufgefordert, die Unfallstelle umgehend zu verlassen. Der dreiste Mercedes-Fahrer kam der Aufforderung zwar nach, verließ die Örtlichkeit jedoch mit aufheulendem Motor und überfuhr eine, von der Polizei aufgestellte, Pylone, die dadurch beschädigt wurde. Aufgrund des respekt- und rücksichtslosen Verhaltens des Fahrers, wurde dieser kurze Zeit später einer Kontrolle unterzogen und auf den Vorfall angesprochen. Gegen ihn wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Mann nach Streit in Gewahrsam genommen

Heigenbrücken. Am späten Samstagabend kam es in einer Pension in der Lindenallee zu einer Streitigkeit zwischen Gästen. Bei dem Streit verschüttete ein 23-Jähriger mehrere Getränke anderer Gäste und schlug gegen einen Fernseher, der daraufhin zu Bruch ging. Die Eingetroffene Streifenbesatzung konnte den sichtlich alkoholisierten Mann nicht beruhigen, weshalb er in Gewahrsam genommen und in die Haftzelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht wurde. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

