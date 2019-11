Früher Samstagmorgen: Auto prallt bei Großostheim gegen Baum

Kurz nach 4 Uhr am Samstagmorgen fuhr der 25-Jährige mit seinem Fahrzeug auf der Staatsstraße 3115 von Aschaffenburg kommend in Richtung Großostheim. Kurz vor Großostheim kam das Auto in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der regennassen Fahrbahn ab. Der Audi steuerte in den Grünstreifen, wo er mit einem massiven Baum kollidierte.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich der Fahrer bereits eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Auto entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 40.000 Euro summiert.

Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete sie aus, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Ralf Hettler