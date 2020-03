Frontalzusammenstoß in Marktheidenfeld: Opel-Fahrer verletzt

Der Unfallverursacher, ein Mercedes-Benz, bog nach links in Richtung Kreuzbergstraße ab und übersah den von entgegenkommenden Opel. Es kam im Anschluss zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Fahrzeug der Geschädigten wurde daraufhin auf ein drittes beteiligtes Fahrzeug geschleudert. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher alkoholisiert war. Anhand der Spurenlage kann darauf geschlossen werden, dass der Unfallverursacher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Aufgrund der Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme beim Unfallverursacher, sowie eine weitere ärztliche Untersuchung in einem Krankenhaus durchgeführt. Die Geschädigte kam mit mittelschweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 40.000 Euro.

Trotz Spiegelberührung weiter gefahren

KREUZWERTHEIM. Am Freitag, gegen 5.40 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer bei Dunkelheit und Regen die Kreisstraße MSP 32 zwischen Wiebelbach und Kreuzwertheim. Dem Verkehrsteilnehmer kam ein überholender Pkw entgegen, sodass der Geschädigte nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Trotzdem kam es mit dem unbekannten Fahrzeug zu einer Spiegelberührung. Der linke Außenspiegel des Geschädigten-Fahrzeugs wurde beschädigt. Es entstand Sachschaden von ca. 300,00 Euro.

Es ist Lediglich bekannt, dass der Unfallverursacher ein Teilkennzeichen mit TBB- besitzt. Die Polizei bittet den Unfallverursacher, sich bei der nächsten Polizeiinspektion zu melden.

Unfallschaden am Auto, jedoch kein Verursacher bekannt

MARKTHEIDENFELD. Am Samstag erschien ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld und meldete eine Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum 5. 3.2020 und 7.3.2020 (08.45 Uhr) wurde an einem Audi A4 der linke Außenspiegel von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer abgefahren. Der Wagen parkte während der Unfallzeit am Südring im Bereich des rechten Fahrbahnrands. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,00 Euro geschätzt. Da vom Unfallverursacher weder amtliches Kennzeichen noch Fahrzeugtyp bekannt sind, bittet die Polizeiinspektion Marktheidenfeld um Hinweise unter der Telefonnummer 09391-9841-0.

Grundlos ins Gesicht geschlagen

ESSELBACH, LKR. MAIN-SPESSART

Am Freitag, den 06.03.2020, kam es in den Abendstunden vor dem Jugendzentrum in Esselbach zu einer Körperverletzung. Eine aggressive 15-jährige Dame schlug der Geschädigten dabei zwei Mal mit der flachen Hand ins Gesicht. Zudem wurde der Pullover zerrissen. Da die Geschädigte am Tag danach starke Schmerzen im Gesicht verspürte, erstattete sie Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Ob bei der Beschuldigten Alkohol im Spiel war, konnte nachträglich nicht mehr geklärt werden. Der Grund für diesen Ausraster ist der Geschädigten völlig unbekannt.

Männer flüchten nach Ladendiebstahl

KREUZWERTHEIM. Am Samstag, gegen 19.30 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Männer Parfüm aus einem Drogeriemarkt in der Lengfurter Straße. Die zwei Männer stiegen nach der Tat in einen weißen Kleinwagen Toyota, Typ Yaris, mit polnischen Kennzeichen und fuhren in Richtung Marktheidenfeld (Autobahn) davon. Auch die sofort eingeleitete Funkfahndung erbrachte keinen Erfolg. Ob noch weitere Gegenstände im Verkaufsraum entwendet wurden, muss die nächsten Tage abgeklärt werden. Somit kann der genaue Beuteschaden noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet um Hinweise bezüglich der näheren Beschreibungen der zwei flüchtigen Täter (09391-9841-0).

Fahranfänger betrunken am Steuer

KARBACH. Am frühen Sonntag, 08.03.2020, gegen 03:00 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife ein Fahrzeug mit jungen Fahrzeuginsassen in der Brückenbachstraße in Karbach. Dabei fiel den Beamten sofort Atemalkoholgeruch auf. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 0,67 mg/l. Die Fahrt endete somit für den 18-jährigen Fahranfänger. Er wurde im Anschluss zur Polizeiinspektion Marktheidenfeld gebracht, um dort eine Blutentnahme durchzuführen. Dem Fahranfänger erwartet neben einer Geldstrafe eine längere Fahrerlaubnisentziehung.

Schrottreifes Wohnmobil abgestellt

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART

Am Samstag, den 07.03.2020, gegen 20:00 Uhr, machte ein Anwohner im Bereich Torhaus Aurora eine kuriose Feststellung. Als er nach dem Einkaufen zurück zu seinem Wohnhaus fuhr, konnte er nicht in seine Hofeinfahrt fahren. Eine bislang unbekannte Person stellte dort ein sehr altes und schrottreifes Wohnmobil vor die Hofeinfahrt. Das völlig ausgeräumte Wohnmobil wurde offensichtlich als Abfallprodukt dort abgestellt. Die Beamten fanden später über die sehr alte Fahrgestellnummer heraus, dass das Wohnmobil älter als Baujahr 1983 sein muss. Da keinerlei amtliches Kennzeichen vorhanden war, muss nach dem Verursacher ermittelt werden. Die Polizei bittet um Hinweise, wer an diesem Tag zwischen 18 Uhr und 20 Uhr Beobachtungen machen konnte (09391-9841-0).

