Frontacrash beim Wenden auf der Aschaffenburger Platanenallee

Er kam dabei in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Dessen 33-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 16.000 Euro.

Stadt Aschaffenburg



Unfall auf der Schönbornstraße

Am Samstag, gegen 20.20 Uhr ereignete sich in der Schönbornstraße ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Skoda und ein Nissan mussten verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter befindlicher Fahrer eines Opel konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr zunächst auf den Nissan auf. Durch den Aufprall wurde der Nissan auf den Skoda aufgeschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie blieben jedoch fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Zahlreiche Außenspiegel umgeklappt

Am Sonntagmorgen, gegen 04.10 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge in der Medicusstraße beobachten, wie sich ein Fahrradfahrer an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Offensichtlich klappte der Mann die Außenspiegel an ca. 30 Fahrzeugen um. Der Fahrradfahrer konnte kurze Zeit später durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Er war mit ca. 1,68 Promille deutlich alkoholisiert. Ob an den betroffenen Fahrzeugen ein Sachschaden entstand ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Den Fahrradfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und ggf. wegen Sachbeschädigung.

Kreis Aschaffenburg

Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 14.20 Uhr fuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer die Aschaffenburger Straße in Großostheim ortsauswärts. Auf Höhe der Supermärkte überquerte eine 53-Jährige mit ihrem Pkw die Aschaffenburger Straße, da sie vom einen Supermarkt in den Anderen fahren wollte. Sie übersah dabei das Motorrad. Dieses krachte in die linke Fahrzeugseite des Pkw. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Sowohl der Pkw als auch das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit. unser Bericht

Pkw am Goldbacher Friedhof beschädigt

Im Zeitraum von Freitagabend 20.00 Uhr bis Samstagmorgen 05.35 Uhr wurde ein blauer Opel, welcher am Friedhof in der Unterafferbacher Straße abgestellt war, durch Unbekannte stark beschädigt. Es waren alle 4 Reifen platt und Kratzer erstreckten sich über das gesamte Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.