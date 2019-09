Freilaufende Hunde verletzen bei Angriff Frauchen und Hund

Durch die Attacke zweier Hunde, die ihr Besitzer frei laufen ließ, wurden am Sonntagvormittag eine 57-jährige Frau und ihr Hund verletzt. Die Dame war in der Waldstraße unterwegs, als die beiden freilaufenden Hunde ihren Hund angriffen. Beim Versuch, ihren Hund zu schützen, wurde die Frau von einem der Hunde in den linken Unterarm gebissen. Des Weiteren erlitt sie mehrere Kratzwunden im Gesicht und an der linken Halsseite. Die Frau wurde im Krankenhaus Wertheim ärztlich versorgt. Der kleine Hund der Geschädigten musste mit schweren Verletzungen in einer Tierklinik notoperiert werden.

Angeblicher Microsoft-Anrufer

Lkr. Main-Spessart Zu einem Telefonat mit einem angeblichen Microsoft-Anrufer kam es bereits in der vergangenen Woche. Am Dienstag, 17.09.19, erhielt eine 59-jährige Frau einen Anruf von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Dieser bekam dann Zugriff auf den Laptop der Frau. Als der Mann wegen angeblicher „Probleme“ auf dem Gerät ihr dann ein Abo für ein Virenschutzprogramm, für zweimal 100 Euro in google-play-Gutscheinen verkaufen wollte, lehnte sie dies ab und schaltete ihren Laptop aus. Der Microsoft-Anrufer versuchte in den nächsten Tagen noch, durch zahlreiche Emails Kontakt mit ihr aufzunehmen. Ein Schaden ist der Frau nicht entstanden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, persönliche Daten an Unbekannte am Telefon herauszugeben. Außerdem melden sich seriöse Firmen nicht am Telefon, um persönliche sensible Daten ihrer Kunden wie Konteninformationen und dergleichen zu erlangen.

Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomat

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Zu einem versuchten Diebstahl aus einem Zigarettenautomat im Wilhlem-Conrad-Röntgen-Ring kam es in der Zeit von Donnerstag, 05.09.19, bis Donnerstag, 19.09.19. Unbekannte Täter hatten das Kartenlesegerät eingeschlagen und versucht, Geldscheine aus der Geldscheinbox zu entwenden. Dies war nicht gelungen. Sie richteten daher lediglich einen Sachschaden in Höhe von 100 € an. In den letzten drei Monaten war es bereits viermal vorgekommen, dass ein Automat beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Täterer nach rechtsmotivierten Schmierereien in Hasloch ermittelt

Hasloch, Lkr. Main-Spessart Bereits Anfang September wurden im Ortsbereich Hasloch mehrere Farbschmierereien bzw. Graffitis unter anderem an Schildern, Leitplanken, einem Zigarettenautomaten und einem Altkleidercontainer der Polizei gemeldet. Teilweise wurden die Gegenstände mit Hakenkreuzen und dem Schriftzug „Heil Hitler“ besprüht. Es entstand hierbei ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Einer der Täter wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Durch den Hinweis eines Geschädigten konnte die Polizei schließlich einen 18-jährigen aus dem Landkreis als diesen Täter identifizieren. Weiterführende Maßnahmen führten in der vergangenen Woche zur Auffindung von Beweismitteln und konnten den Tatverdacht bestätigen.

Im Zuge der Ermittlungen konnten zudem weitere, teilweise schon länger zurückliegende ähnliche Schmierereien in Hasloch und Kreuzwertheim geklärt werden. Für diese steht ein zweiter Täter, ein 21-jähriger junger Mann im Verdacht. Beide Personen müssen sich nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung durch Graffiti in mehreren Fällen verantworten. Unbefangen des Inhalts solcher Schmierereien und Graffitis handelt es ich hierbei keineswegs um harmlose Delikte ohne weitere Folgen. Schnell entstehen Schäden im vierstelligen Bereich und die Täter müssen sich neben den strafrechtlichen Konsequenzen auch den Schadensersatzforderungen der Geschädigten stellen.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld