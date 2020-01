Frau vom Pferd gefallen

Einer Streifenbesatzung der Kriminalpolizei kam das herrenlose Pferd ohne Reiter entgegen. Dieses konnte durch die leichtverletzte Reiterin kurze Zeit später wieder eingefangen werden Die Polizeibeamten bremsten den fließenden Verkehr bis zu diesem Zeitpunkt ab. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Trunkenheitsfahrt verhütet

Am Donnerstag, um 22 Uhr wollte ein 16-Jähriger in der Stadtbadstraße in erheblich betrunkenem Zustand auf sein Fahrrad steigen und losfahren. Eine Zivilstreife hielt ihn davon ab und organisierte dem einsichtigen Verkehrsteilnehmer ein Taxi, welches ihn nach Hause brachte.

Kollision sorgt für Verkehrschaos

Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pkw Audi die B 26 Richtung Aschaffenburg. Mehrere Zeugen beobachteten, dass er auf Höhe des Leiderer Hafengebiets über einer Strecke von mehreren hundert Metern immer wieder nach rechts in den unbefestigten Seitenstreifen kam. Auf Höhe der Leiderer Tannen geriet er mit seinem Fahrzeug auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte insgesamt mit vier Autos der Marken Seat, Volvo, Opel und VW. Der 57-jährige Fahrer des Peugeot musste nach der Kollision mit Verdacht auf innere Verletzungen schwerverletzt ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Der 53-jährige Opellenker erlitt Prellungen und Schürfwunden und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Nach Auskunft des Rettungsdienstes sind die Fahrfehler des Unfallverursachers im medizinischen Bereich zu suchen. Er wurde deshalb vorsorglich ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von über 60.000 Euro, die Bundesstraße 26 war für die Dauer von etwa dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. Es kam zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen.

Kollision zwischen Pkw und Fahrrad

In der Maximilianstraße verließ eine 24-Jährige am Donnerstag, gegen 23 Uhr, mit ihrem Fahrrad eine Hofeinfahrt und wollte auf die Fahrbahn auffahren. Es näherte sich von links ein Pkw Audi, der von einem 20-Jährigen gesteuert wurde. Bei der Kollision zwischen Pkw und Fahrrad wurde die Radfahrerin leicht verletzt und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Außerdem schlägt ein Sachschaden von circa 5.000 Euro zu Buche.

Volltrunkene in Gewahrsam genommen

Am frühen Freitagmorgen, gegen 3 Uhr, erhielt die Polizei mehrere Mitteilungen, dass eine Frau auf der Würzburger Straße mitten auf der Fahrbahn herumschwanke. Die eintreffende Streife entdeckte eine 39-Jährige, welche ziel- und orientierungslos mitten auf der Straße umherirrte und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Bei der Kontrolle zeigte sich die Frau vollkommen uneinsichtig und renitent und musste durch die Ordnungshüter fixiert und gefesselt werden. Anschließend wurde sie im Dienstauto zur Wache gebracht und in den Arrestzellen ausgenüchtert. Ein Alcotest war ihr nicht mehr möglich.

Nässeunfall

Hösbach. Am Donnerstag, um 08:20 Uhr, befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Pkw Peugeot die Haibacher Straße in Richtung Autobahn A3. Bei nasser Fahrbahn geriet sie in einer Rechtskurve, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, mit ihrem Auto ins Schleudern. Anschließend überfuhr sie einen Leitpfosten und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, insgesamt entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Kleinostheim. In der Goethestraße kam am Donnerstag, um kurz nach 22 Uhr, ein 44-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt zum Sturz und zog sich hierbei Abschürfungen und Platzwunden zu. Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Polizeibeamten, dass er erheblich nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden, das Fahrrad gesichert abgestellt und bei dem Mann durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

vd/Polizei Aschaffenburg