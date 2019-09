Frau und ihr Terrier von zwei Hunden in Gemünden gebissen

Auf Höhe des Bahntunnels kam ihnen ein Mann mit zwei unangeleinten Hunden entgegen, wobei der größere der Beiden sich auf den Terrier stürzte und diesen zweimal biss. Der Hund biss sich regelrecht in den Terrier fest und konnte kaum weggezogen werden. Als die Besitzerin ihren Terrier schützen wollte, wurde sie ebenfalls in den rechten und linken Arm gebissen. Nachdem der größere Hund losließ, lief der Hundehalter auf dem Radweg Richtung Karlstadt weiter. Er konnte jedoch zwischenzeitlich ermittelt werden. Der verletzte Terrier musste durch einen Tierarzt behandelt werden.

Hund von Auto erfasst und getötet: Karsbach

Am Montagmorgen um 07.00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Karsbach in Fahrtrichtung Gemünden. Dabei kreuzte auf freier Strecke ein entlaufener weißer Abruzzen-Schafshüte-Hund die Straße. Der Autofahrer erfasste das Tier, wobei der Hund getötet wurde. Als Hundehalter konnte ein 50-jähriger Mann ausfindig gemacht werden. Er gab an, dass ihm noch zwei weitere Hunde durchgegangen sind. Die Hunde waren über Nacht auf einer Koppel mit Stromzaun eingezäunt. Durch den heftigen Starkregen und Sturm wurde der Elektrozaun umgelegt und die Hunde konnten ausbüchsen. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt circa 850 Euro.

Wildunfälle:

Aura im Sinngrund

Am Samstag gegen 21.45 Uhr fuhr ein 39-jähriger Autofahrer von Burgjoß in Richtung Aura. Hierbei erfasste er ein die Straße querendes Reh. Da das Reh flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro beziffert.

Obersinn

Am Samstagmorgen gegen 10.00 Uhr befuhr ein 50-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Obersinn kommend in Fahrtrichtung Jossa. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Das Reh flüchtete in den angrenzenden Wald. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Auffahrunfall: Gemünden

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr befuhr ein 78-jähriger Autofahrer die Bergstraße in Richtung Wernfelder Straße. An der Einmündung wollte er nach rechts einbiegen. Vor seinem Mercedes fuhr eine 42-jährige Skoda-Fahrerin. Als die Skoda-Fahrerin an der Einmündung verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte er dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes SLK auf. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizei Gemünden/ienc