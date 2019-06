Frau übersieht Radfahrer in Kreisverkehr - Neunjähriger leicht verletzt

Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 20 Jahre alte Frau aus Horbach in ihrem VW Golf von der Hanauer Straße kommend in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte, in die Straße "Wahlberg" einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem ebenfalls im Kreisverkehr fahrenden Neunjährigen. Er stürzte und verletzte sich leicht am linken Ellenbogen. Zeugen, die den Unfall gegen 19.25 Uhr beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizei in Gelnhausen.

Skoda Fabia von Parkplatz gestohlen

Freigericht-Bernbach. Autodiebe haben in der Zeit zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag einen in der Dr.-Schmitt-Straße abgestellten Skoda Fabia geklaut. Die Eigentümerin hatte ihren dunkelblauen Wagen am Samstag gegen 20 Uhr auf dem dortigen Netto-Parkplatz abgestellt. Als sie am Dienstag gegen 16 Uhr zurückkam, stellte sie den Diebstahl fest. Am Auto waren GN-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 50 angebracht. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Standort des Skodas geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Diebe stahlen Motorrad

Hanau. Diebe stahlen am Mittwochabend in der Straße "Im Bangert" ein Motorrad. Der Besitzer hatte sein Krad (Royal Enfield 535 GT Continental), an dem ein OF-Kennzeichen angebracht war, gegen 18 Uhr geparkt. Gegen 19.30 Uhr stellte er den Diebstahl fest. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

ves/Polizei Südhessen