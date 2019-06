Frau spaziert entlang A3 Richtung Aschaffenburg

Mehrere Verkehrsteilnehmer hielten deshalb im Baustellenbereich an. Die Autobahn wurde daraufhin für wenige Minuten in Richtung Frankfurt von der eingesetzten Streife für den Verkehr gesperrt. Es stellte sich heraus, dass die Frau nach Aschaffenburg laufen wollte. Da sie keinen Fußweg fand, wusste sie sich nicht anders zu helfen, als an der Autobahn entlang zu laufen.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/red