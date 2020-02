Frau nach Streit erstochen - Ehemann stellt sich in Aschaffenburg

Nachbarn hatten um kurz nach 5 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, weil es in der Wohnung des Paares in der Straße "Im Hopfengarten" offensichtlich zu einem lautstarken Streit gekommen war. Beim Eintreffen fanden die Helfer die Frau bereits leblos in der Küche mit einer Stichverletzung vor, jede ärztliche Hilfe kam für sie zu spät.

In der Wohnung befanden sich noch die beiden 13 und 15 Jahre alten Kinder des Ehepaares, welche den Streit der Eltern wohl mitbekommen haben. Die beiden werden nun von Kriseninterventionskräften betreut.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Polizeipräsidium Südosthessen/ienc