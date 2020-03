Frau mit 15 Gramm Marihuana in Miltenberg erwischt

Am frühen Samstag, gegen kurz vor 1 Uhr, konnte eine Streife der PI Miltenberg direkt zu Beginn einer Verkehrskontrolle starken Marihuanageruch aus einem Fahrzeug kommend, wahrnehmen. Im Anschluss konnten bei einer Feindurchsuchung bei der Polizei bei der 44-jährigen Fahrzeugführerin ca. 15g Marihuana aufgefunden werden, dass sie in ihrer Unterhose versteckte. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes.

Verkehrsunfallflucht:

Stadtprozelten. Am Freitag, im Zeitraum von 9:30 Uhr bis 10 Uhr parkte eine 57-Jährige Frau ihren Toyota auf dem Penny-Parkplatz in Stadtprozelten. In diesem Zeitraum wurde das Auto von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer offenbar touchiert, wodurch an dem Toyota ein Heckschaden in Höhe von ca. 500 EUR entstand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg entgegen.

Polizei Miltenberg