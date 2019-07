Frau lässt Stoffkrokodil an Rastanlage bei Weibersbrunn mitgehen

Gestern Abend um 20:10 Uhr gefiel ein 60 Euro teures Stoffkrokodil einer 23Jährigen so gut, dass sie es mitnahm, ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter des Rasthauses sprach sie darauf an, sie behauptete dreist, es bezahlt zu haben. Ihr Begleiter allerdings gab zu, dass es nicht bezahlt war und gab das Krokodil wieder seinem Eigentümer zurück und die beiden fuhren in Richtung Würzburg weiter. An der Rastanlage Würzburg Süd konnten sie dann von der Polizei angehalten werden und über die Rechtsverhältnisse in Deutschland aufgeklärt werden.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach