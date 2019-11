Wie die Polizei mitteilt, verließ die Frau mittleren Alters um kurz nach 22 Uhr ihre Wohnung, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Gegen 22.40 Uhr lief sie an einem Wohnmobilstellplatz an der Mainstraße vorbei. In der Nähe dieses Stellplatzes riss ein Unbekannter die Frau plötzlich nach hinten, zerrte sie in Richtung Main und vergewaltigte sie.

Die Geschädigte gab an, dass der Täter anschließend in Richtung Elsenfeld flüchtete. »Zum jetzigen Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Täter in Begleitung eines weiteren Mannes befand, der jedoch nicht in die Tathandlung eingegriffen hatte«, berichtet die Polizei. Die Frau ging nach der Tat nach Hause und rief die Polizei. Diese war zu diesem Zeitpunkt bereits alarmiert, da ein Zeuge die Hilferufe der Frau gehört hatte, sie aber nicht lokalisieren konnte.

Polizisten in Uniform und Zivil waren an einer sofort eingeleiteten Fahndung beteiligt. Auch am Dienstagmorgen fahndeten die Ermittler noch einmal intensiv, beispielsweise wurden Personensuchhunde eingesetzt. Ein Tatverdächtiger konnte bisher nicht festgenommen werden.

Die Kripo sucht Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die – am Montag, aber auch in den vergangenen Wochen – im Bereich des Tatorts aufgefallen sind. Sie bittet Zeugen, die die Hilferufe gehört oder sich an dem Wohnmobilstellplatz aufgehalten haben, sich zu melden.

Laut Bericht wird der Täter wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, bekleidet mit einem dunklen Parka mit Fellrand an der Kapuze und Lederhandschuhen, sprach gebrochenes Deutsch mit ausländischen Akzent, »die Geschädigte beschrieb den Akzent als aus dem Nahen Osten kommend«, teilt die Polizei mit. Welche Region oder Sprache damit genau gemeint ist, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Mit Hinblick auf den Schutz der Frau gibt die Behörde keine Details zu deren Identität preis.

Nina Lenhardt

Hinweise an die Polizei: Tel. 0 60 21 / 8 57 - 17 32