Frau in Alzenau mit über zwei Promille am Steuer

Am Mittwochabend konnte eine Streife der Alzenauer Polizei eine stark alkoholisierte Auto-Fahrerin aus dem Verkehr ziehen. Die 57-jährige Frau war der Streife um kurz vor 23 Uhr in der Siemensstraße aufgefallen, da sie in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Da ein Alkotest einen Wert von über 2 Promille ergab, folgte eine Blutentnahme.

Auto angefahren und geflüchtet

Alzenau. Am Mittwoch zwischen 12.30 und 22.15 Uhr wurde ein VW, der in der Daimlerstraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug im Heckbereich angefahren. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von 2000 Euro.

Unfallflucht: drei abgestellte Autos gestreift

Mömbris. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Mittwochmorgen in der Haagstraße drei abgestellte Fahrzeuge. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 1400 Euro. Zwischen 6 und 6.30 Uhr hatte der flüchtige Verursacher beim Vorbeifahren zunächst den Spiegel eines geparkten Renault beschädigt. Außerdem hatte er offenbar einen BMW an der Seite gestreift. Bei einem VW wurde ebenfalls der linke Außenspiegel abgefahren.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau/xere