Frau bei Unfall in Michelbach verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr an der Einmündung der Spessartstraße zur St2305 in Michelbach. Als ein 79 Jahre alter VW-Fahrer mit seinem Wagen von der Spessartstraße kommend auf die Staatsstraße Richtung Mömbis abbiegen wollte hatte er wohl den Corsa der 80-Jäjhrigen übersehen, die auf der St2305 in Richtung Alzenau unterwegs gewesen war.

Der Corsa der Frau prallte in die Seite VW T-Roc. Durch den Zusammenstoß wurde die Corsa-Fahrerin verletzt und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer überstand den Unfall augenscheinlich unverletzt.

Bis die beiden Unfallwagen abgeschleppt waren, war die St2305 in Richtung Alzenau gesperrt. Der Verkehr wurde durch Michelbach umgeleitet. Die Feuerwehr Michelbach sicherte die Unfallstelle und reinigte die Straße. Der Sachschaden dürfte sich auf mehr als 10.000 Euro summieren.

rah