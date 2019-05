Frau bei Fahrradunfall in Dieburg schwer verletzt: Polizei sucht Verursacherin

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 65-jährige Radfahrerin aus Dieburg die Straße "Altstadt" in Richtung Frankfurter Straße. An der Einmündung zur Marienstraße bog die Fahrradfahrerin links ab und stieß dabei mit einer in gleicher Richtung fahrenden jungen Frau auf einem Damenrad zusammen.

Die junge Frau entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die 65-jährige Frau musste in ein Darmstädter Krankenhaus eingeliefert werden. Die Unfallverursacherin wird als eine ca. 170 cm große und ca. 18 Jahre junge Frau mit blonden Haaren beschrieben. Weiterhin soll diese mit einer grünen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Unfallverursacherin sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Polizei Dieburg/nico