Frammersbach: Sattelzug beschädigt Zaun

Am Mittwochmorgen um 9.25 Uhr wendete eine Sattelzugmaschine in der Gewerbestraße und beschädigte hierbei beim Rückwärtsfahren die Einzäunung eines Gewerbebetriebes. Hierbei kam es zu Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Lkw-Fahrer stieg noch aus und betrachtete sich den Schaden. Danach fuhr er einfach weiter ohne seine Personalien zu hinterlassen oder den Schaden bei der Polizei zu melden. Ihm erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht.

kev/Polizei Lohr