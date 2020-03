Frammersbach: Kinder verursachen Baumbrand am Waldrand

Zu einem Brand ist es am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, am Waldrand im Bereich der Gartenstraße gekommen. Beim Ausführen des Hundes fiel einer Frau auf, dass offensichtlich ein Baum brannte. Als eine Streife der Polizei vor Ort war stand der Baum bereits in Flammen. In den Baum war ein Baumhaus gebaut. Die Streife überprüfte ob sich Personen im Baumhaus befanden. Das war glücklicherweise nicht der Fall. Es brannte nur der Baum, das Baumhaus hatte noch keinen Schaden genommen. Die Feuerwehr Frammersbach war mit 20 Mann im Einsatz und löschte den Baum ab. Die Streife konnte vor Ort in Erfahrung bringen, dass das Baumhaus von drei Kindern im Alter von 13-14 Jahren gebaut wurde. Die Kinder wurden von der Streife befragt und räumten ein, dass sie am Baum mit Feuer hantierten. In der Annahme, das Feuer sei aus, gingen sie nach Hause. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf andere Bäume über. Wie hoch der Sachschaden ist steht noch nicht fest.

stru/ Quelle: Polizei Lohr