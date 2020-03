Am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, wurde in der Orber Straße in Frammersbach ein 19-jähriger Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser zeigte drogentypische Verhaltensauffälligkeiten und räumte den Konsum wenige Tage zuvor ein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel rechnen.

Polizei Lohr