Forstmaschine bei Weibersbrunn in Brand geraten

Gegen 15.30 Uhr wurden die Feuerwehren zu dem Brand alarmiert. Der Fahrer der Forstmaschine hatte sich selbst in Sicherheit bringen können. Sein Fahrzeug ging jedoch komplett in Flammen auf. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf den Waldboden und einen Baumbestand in der Nähe übergegriffen. Die Wehren Weibersbrunn, Rothenbuch und mehrere Tanklöschfahrzeuge benachbarter Wehren waren im Einsatz. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

vd