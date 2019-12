Fluchtversuch vor Polizeikontrolle endet mit Leichtverletztem

Am Donnerstag früh, gegen 02.10 Uhr, wollte eine Streife der Polizei Obernburg in der Hauptstraße ein mit zwei Personen besetztes Krad kontrollieren. Nachdem der Kradfahrer zunächst alle Anhaltesignale missachtete versuchte er sich der Kontrolle durch Flucht mit dem Krad zu entziehen. In der Kolpingstraße konnte die Streife sich vor das flüchtende Krad begeben und die Durchfahrt versperren.

Beim Versuch, an dem stehenden Dienstfahrzeug seitlich rechts vorbeizufahren, fuhr der flüchtende Kradfahrer in die geöffnete Beifahrertüre des Dienstfahrzeuges. Während der Sozius daraufhin auf dem Krad sitzend von einem der Beamten festgehalten werden konnte, flüchtete der Fahrer noch wenige Meter, bevor er vom Fahrer des Dienstfahrzeuges eingeholt und festgenommen werden konnte.

Die eingesetzten Beamten verständigten für den Sozius, der sich beim Zusammenstoß mit dem Dienstfahrzeug leicht verletzt hatte, einen Sanka. Die Überprüfung des geflüchteten Kradfahrers ergab, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin hatte er an dem Krad ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht, mit dem durch Überlackieren in der richtigen Jahresfarbe ein Versicherungsschutz vorgegaukelt werden sollte.

Die eingesetzten Beamten stellten das Kleinkraftrad sicher. Der verletzte Beifahrer wurde ins Krankenhaus verbracht, der Leidersbacher Fahrer wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Betonbrocken in Erlenbach überfahren

Erheblicher Sachschaden ist am Mittwoch Abend durch einen „herrenlosen“ Betonbrocken in der Miltenberger Straße entstanden. Hier war ein Eschauer VW-Fahrer über den ca. 30x30 cm großen Betonbrocken gefahren, der vermutlich von einem anderen Verkehrsteilnehmer, der Bauschutt entsorgen wollte, beim Wegtransport von einem Anhänger gefallen ist.

Beim Überfahren des Bauschuttes, möglicherweise handelte es sich um einen Leisten- oder Bordstein, riss sich der Polofahrer die Ölwanne seines Fahrzeuges auf. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn und Absicherung der Miltenberger Straße waren die Helfer der Erlenbacher Wehr und der Straßenmeisterei im Einsatz.

Unfallflucht in Elsenfeld

Ein geparkter schwarzer Peugeot 508 ist am Mittwoch Abend zwischen 19.00-19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Bahnhofstraße von einem ausparkenden Pkw beschädigt worden.

Ein Zeuge des Unfalls konnte beobachten, wie der Fahrer eines silbernen Audi-A 4 Kombi an dem geparkten Peugot Kombi hängenblieb und an den linken Fahrzeugtüren Sachschaden verursachte.

Der Zeuge konnte von dem unfallflüchtigen Audi das Teilkennzeichen MIL-SC ablesen.

Möglicherweise hat der Unfallverursacher nicht bemerkt, dass er beim Wegfahren an dem geparkten Peugeot hängenblieb und den Schaden verursachte.

vd/Polizei Obernburg