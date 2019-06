Flucht mit E-Scooter unter Drogeneinfluss

Als der Fahrer die Beamten bemerkte, ergriff er kurzerhand die Flucht. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzt der junge Mann und konnte von den Beamten gestellt werden. Der Fahrer zeigte bei der Prüfung auf Fahrtauglichkeit deutliche Ausfallerscheinungen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Des Weiteren fanden die Beamten bei dem jungen Mann eine geringe Menge Marihuana auf.

Verkehrsunfall wegen totem Dachs

Klingenberg a.Main - Am 08.06.2019 gegen 23.50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 469 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 19-jährige fuhr von Miltenberg kommend in Richtung Aschaffenburg. Die BMW Fahrerin erschrak vor einem toten Dachs welcher am Fahrbahnrad lag, kam ins Schleudern und rutschte in den Straßengraben. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,00 EUR.

Unfallflucht nach beinahe Zusammenstoß

Eine Unfallflucht ist am 08.06.2019 gegen 17:00 Uhr aus der Schifferstraße in Wörth a.Main gemeldet worden. Ein noch unbekannter Pkw-Fahrer kam einem Radfahrer, der von Erlenbach kommend in Richtung Gartenstraße unterwegs war, auf dessen Fahrspur entgegen. Durch ein Ausweichmanöver konnte der Radfahrer zwar einen Zusammenstoß vermeiden, kam aber dennoch zum Sturz. Der Fahrer des Pkw, vermutlich handelt es sich um eine schwarze Limousine der Marke BMW mit Miltenberger Zulassung, fuhr ohne zu bremsen weiter. Das E-Bike wurde nur leicht beschädigt, der Radfahrer zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen an Armen, Gesicht und Händen zu.

Marihuana Geruch führt zur Kontrolle

Ein Beamter der PI Miltenberg befand sich am Samstagabend auf der Fahrt zum Dienst im Zug der Westfrankenbahn in Richtung Miltenberg. Hierbei bemerkte er, dass der junge Mann neben ihm stark nach Marihuana roch. Bei der Anschließenden Personenkontrolle am Bahnhof in Erlenbach konnten neben einem nicht erlaubten Messer je eine geringe Mengen Marihuana und Amphetamin aufgefunden werden.

