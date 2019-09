Flasche gegen Motorradfahrer geworfen - Anwohner gefasst

Die Gruppe befuhr die Bergrothenfelser Straße, als ein Anwohner aus seinem Grundstück heraus die Flasche warf und ein Hinterrad traf. Einen „Volltreffer“ konnte dieser Kradfahrer durch ein Ausweichmanöver verhindern. Der Flaschenwerfer zeigte sich sehr aufgebracht und aggressiv, auch der Polizei gegenüber. Er muss sich nunwegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Teures Moped-Tuning: „DB-Killer“ vorsätzlich ausgebaut

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Damit der Sound seines Leichtkraftrades besser klingt, hatte der 16-jährige Fahrer den DB-Killer ausgebaut. Dies stellte eine Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle am Samstag kurz vor Mitternacht fest. Der junge Mann führte das fehlende Teil in seiner Jackentasche mit sich. Dem Jugendlichen droht ein Bußgeld von 180,- Euro.

Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Zu einer Vorfahrtsmissachtung mit 21.000 € Sachschaden kam es am Samstag, gegen 12:00 Uhr, an der Anschlussstelle Marktheidenfeld. Der 69-jährige Fahrer eines Opel Mokkas verließ die Autobahn und wollte nach links in Richtung Wertheim abbiegen. Dabei übersah er aus Unachtsamkeit einen aus Kreuzwertheim kommenden, vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Mercedes-Fahrer und prallte in dessen rechte hintere Fahrzeugseite. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Deckeneinsturz in Wohnhaus - niemand verletzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart In einem Wohnhaus in der Echterstraße kam es Sonntagabend zu einem Deckeneinbruch. Kurz nach 20:00 Uhr meldete ein Bewohner der Polizei, dass in seinem Badezimmer der Boden eingebrochen sei. Nach erster Sichtung durch eine Streife wurde daraufhin durch THW und Freiwillige Feuerwehr Marktheidenfeld die Decke eines Badezimmers gesichert und die Bewohner der beiden Wohnungen mussten evakuiert werden. Die Echterstraße war für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Der Grund des Deckeneinsturzes in dem renovierten Mehrfamilienhaus konnte bislang noch nicht geklärt werden.

Heckscheibe eingeschlagen

Markt Triefenstein-Homburg, Lkr. Main-Spessart Ein Sachschaden in Höhe von 1000 € wurde in der Zeit von Samstag, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 13:00 Uhr, an einem in der Remlinger Straße abgestellten grauen Toyota GT 86 verursacht. Mit einen Stein, Hammer oder ähnlichem schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe des Fahrzeugs im oberen Bereich ein, wodurch die Scheibe zum Platzen gebracht wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktrheidenfeld