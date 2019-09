Fischwilderei am Main in Lohr - zudem Anzeige wegen Tierquälerei

Außerdem hatte er noch zwei weitere Angelruten fangbereit am Ufer liegen. Da er hierfür keine Erlaubnis hatte beging er ein Vergehen der Fischwilderei. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass er insgesamt vier kleinere Fische lebendig am Uferbereich entsorgte. Zwei Fische zappelten noch im Gras und wurden von den Polizeibeamten wieder ins Wasser gesetzt. Da der Angler die Fische qualvoll verenden ließ, wurde zusätzlich noch Anzeige wegen Tierquälerei erstattet. Außerdem wurde seine Jahresangelkarte sichergestellt und er musste das Angeln sofort beenden.

Verbotswidrig Personen befördert

Lohr a. Main: Am Freitagmorgen, wurde im Rahmen einer allg. Verkehrskontrolle, ein Kleintransporter mit ukrainischer Zulassung in Lohr a. Main angehalten und kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer, ohne Beförderungsgenehmigung, Personen aus der Ukraine nach Deutschland befördert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten auch Notizbücher mit Reisekostenauflistung aufgefunden werden. Der 39jährige Fahrzeugführer musste diesbezüglich eine Sicherheitsleistung von 500,00 Euro zahlen. Weiterhin konnte im Fahrzeug ca. 25 kg ummanteltes Kupferkabel aufgefunden werden. Da der Fahrzeugführer über die Herkunft keine Angaben machen konnte und das Kupferkabel aus einem Diebstahl stammen könnte, wurde das Kabel vorläufig sichergestellt.

Fahrrad gestohlen

Lohr a. Main: Am Freitagnachmittag zwischen 15.15 Uhr und 16.05 Uhr, wurde an der Volkshochschule in Lohr a. Main, ein graues Herrenmountainbike mit hellblauem Zierstreifen entwendet. Das Fahrrad war vor dem Gebäude der Volkshochschule, am Kirchplatz, mit einem Spiralschloss gesichert.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

mkl/Polizei Lohr