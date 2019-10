Fischwilderei: Politei zieht Mann in Kreuzwertheim zur Verantwortung

Am Samstag, gegen 16.30 Uhr, traf eine Polizeistreife den Mann beim Angeln am Mainufer, nahe des Radwegs, an. Wie sich herausstellte, war er nicht im Besitz eines Fischerei- bzw. Angelscheins.

Der Mann ist ausländischer Staatsbürger und befindet sich auf der Durchreise. Da er in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, durfte er nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro die Dienststelle wieder verlassen. Die Angelrute wurde sichergestellt.

Polizei Marktheidenfeld