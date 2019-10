Feuerwehr in tierischer Mission: Kleine Katze in Aschaffenburg gerettet

Kurz nach 7.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, da sich eine Katze in einer Notlage befand. Mitarbeiter der dort ansässigen Firma Haustechnik Friedrich hatten das Tier in einem Rohr entdeckt. Sie versorgten die völlig ausgetrocknete Katze mit Milch und riefen zeitgleich die Feuerwehr zur Hilfe. Vermutlich war die etwa zwölf Wochen alte Katze auf der Jagd nach Mäusen in einen Abfallcontainer gesprungen und hatte ihren Kopf durch ein Auslaufrohr gesteckt. Der Körper der Katze passte nicht durch die schmale Öffnung des Rohres durch. Das Tier hing daher im Rohr fest. Erste Rettungsversuche der Einsatzkräfte scheiterten, weshalb ein Tierarzt hinzugerufen wurde. Dieser betäubte die Katze. Anschließend konnte das schlafende Tier aus dem Rohr gezogen werden. Nach ersten Erkenntnissen blieb die Katze unverletzt, war jedoch völlig entkräftet. Frank Bilz, Geschäftsführer der Firma Friedrich Haustechnik, nahm die Katze in seine Obhut und brachte sie in einen warmen Raum. Er will sich heute noch weiter um das Tier kümmern. Der Rettungseinsatz dauerte insgesamt etwa zwei Stunden.

Ralf Hettler