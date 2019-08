Feuerwehr Marktheidenfeld beseitigt Schäden nach Starkregen

Noch während es in Strömen regnete, wählten mehrere Firmen und Privathaushalte ab 20:15 den Notruf der Feuerwehr. Im Bereich der Eltertstraße, der Sudetenstraße sowie der Gründleinstraße standen insgesamt sechs Keller unter Wasser. Während in einem Fall die Wassermenge so gering war, dass die Pumpen der Feuerwehr nicht helfen mussten, pumpten die Helfer Wasser aus den betroffenen Häusern und Kellern.

Einsatzschwerpunkt waren jedoch die umliegenden Industriebetriebe. Hier war es durch den Wassereinbruch zu massiven Schäden gekommen. Bis in die Nacht mussten Produktions- und Lagerflächen, eine Lastagen-Rampe sowie verschiedene Sozialräume von den Wassermassen befreit werden. Dabei konnte die Feuerwehr Marktheidenfeld auch mehrere erst in diesem Jahr beschafften mobile Rollwägen für Unwettereinsätze einsetzen. Darüber hinaus wurde auf eine in Marktheidenfeld untergebracht Hochleistungspumpe ("Chiemseepumpe") des Kathastrophenschutzes des Landkreises Main-Spessart zurück gegriffen.

Insgesamt war die Feuerwehr Marktheidenfeld sowie die Kreisbrandinspektion mit mehr als 20 Personen im Einsatz.

Die Feuerwehr Marktheidenfeld setzte mehrere Tauchpumpen, Industriesauger sowie eine Hochleistungspumpe ein, um in den betroffenen Privathaushalten und Industriebetrieben die Schäden des Starkregens zu beseitigen.

dc/Pressebericht der Feuerwehr Marktheidenfeld