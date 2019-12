Feuerstelle bei Zellingen nicht ordentlich abgelöscht

Vor Ort konnte eine verlassene Feuerstelle vorgefunden werden, welche durch den Besitzer nicht komplett abgelöscht bzw. beaufsichtigt wurde. Zum Ablöschen wurde die Feuerwehr Zellingen hinzugezogen. Den Besitzer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren samt Bußgeld.

Ladendiebstahl

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Samstag um 12:30 Uhr konnte in einem Supermarkt in der Mainkaistraße in Karlstadt ein Ladendetektiv eine 44-jährige Kundin dabei beobachten, wie diese Waren im Wert von knapp 20 Euro ohne zu bezahlen in ihrer Handtasche entwendete. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl sowie ein Hausverbot.

In die Leitplanke gefahren

Dattensoll, Lkr. Main-Spessart: Am Samstag um 08:30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mazda-Fahrer die Kreisstraße von Dattensoll in Fahrtrichtung Müdesheim. Dabei verlor dieser die Kontrolle über seinen Pkw und kam mehrfach gegen die Leitplanke. Verletzt wurde durch den Unfall niemand und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.