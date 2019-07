Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Maintal

Gegen 18.20 Uhr schlugen Flammen aus dem Wohnzimmer einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Räume und der Nachbarwohnungen verhindern; dennoch wird ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro angenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war zum Zeitpunkt des Brandes niemand in der Wohnung und es wurden keine Personen verletzt. Die Wohnungsnehmer konnten erst nach Abschluss der Spurensuche durch die Kripo zurückkehren.

Einbruch in Vereinsheim in Bruchköbel: Schaden hoch - Wechselgeld erbeutet

Bruchköbel. Einbrecher, die am frühen Mittwoch in eine Vereinsgaststube im Gernot-Kopp-Weg eingedrungen waren, haben viel Aufwand betrieben. Dabei richteten sie mit etwa 1.200 Euro deutlich mehr Schaden an, als sie am Ende an Geld erbeuteten. Gegen 1.45 Uhr hatten die Täter die Glaseingangstür beschädigt und eine Holztür sowie ein gesichertes Fenster aufgehebelt.

Aus der Kasse nahmen sie schließlich das Wechselgeld mit. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu den Einbrechern unter der Rufnummer 06181 100-123.

Einbrecher klettern auf Balkon in Dörnigheim: Zeugen gesucht

Maintal/Dörnigheim (as) Zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 8.30 Uhr kam es in der Stresemannstraße in Maintal zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter kletterten auf den Balkon im ersten Obergeschoss. Sie schlugen dann die Scheibe der Balkontür ein und gelangten so in das Haus. Anschließend wurden sämtliche Räume der Wohnung durchwühlt. Die Langfinger entwendeten Bargeld, diverse Wertgegenstände und den Haustürschlüssel.

Vermutlich verließen die Täter das Gebäude durch die Haustür. Der Polizei liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen