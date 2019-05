Feuer im Heigenbrückener Wald

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Es waren mehrere Feuerwehren der umliegenden Gemeinden vor Ort. Ermittlungen zur Brandursache werden derzeit durch die Polizei Aschaffenburg geführt.

Pferd scheut - Reiterin verletzt

Feldkahl. Zu einem Verkehrsunfall der außergewöhnlichen Art wurde eine Streife der PI Aschaffenburg am Samstagvormittag gerufen. Eine junge Frau ritt auf ihrem Pferd gegen 10 Uhr durch Feldkahl, als das Pferd plötzlich scheute. Dadurch verlor die Reiterin den Halt und stürzte. Sie wurde mit einer Fußverletzung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Jugendlicher führt Einhandmesser mit

Im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle auf einem Spielplatz in Laufach konnte eine Streifenbesatzung am Samstagabend bei einem 15-Jährigen ein Einhandmesser auffinden. Ein solches Messer unterliegt dem Waffengesetz. Deshalb wurde das Messer sichergestellt und der Jugendliche wegen des unerlaubten Mitführens

Betrunken vom Fahrrad gefallen

Ein Fahrradfahrer hatte am Samstagnachmittag wohl etwas zu viel dem Alkohol gefrönt. Laut einem Zeugen fuhr er in Schlangenlinien auf einem Radweg in der Ringheimer Mühlstraße und stürzte schließlich in den Straßengraben. Der junge Mann wurde durch den Unfall verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Stadt Aschaffenburg

Unfall in Damm

Am Samstag, gegen 13.45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Schneidmühlweg / Albrechtstraße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eins VW fuhr den Schneidmühlweg geradeaus und übersah bei der Vorfahrtsregelung „Rechts-vor-Links“ einen aus der bevorrechtigten Albrechtstraße kommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge auf der Kreuzung. An jedem der beiden Fahrzeuge entstand vierstelliger Sachschaden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Fahrzeug beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen grauen Pkw Mercedes, welcher in der Fischergasse in Aschaffenburg abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 zu melden.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg