Feuer am Schneeberger Friseursalon

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf der Rückseite des dortigen Friseursalons zum Ausbruch eines Feuers, welches die Hausfassade des Anwesens sowie zwei Mülltonnen beschädigte. Aufgrund der engen Bebauungsweise und der enormen Hitzeentwicklungen wurde außerdem ein Nachbargebäude beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf dieses Gebäude konnte jedoch durch das rasche Eintreffen der freiwilligen Feuerwehren aus Schneeberg und Amorbach verhindert werden. Ersthelfer berichteten von einem unbekannten Zeugen, welcher kurz nach Ausbruch des Feuers bei den Löschmaßnahmen mitwirkte. Dieser war jedoch bei Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr anwesend. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7500,- Euro.

Miltenberg: Am 02.08.2019, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr – 17:00 Uhr, kam es auf dem Kundenparkplatz des REWE-Marktes in der Bischoffstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, welche durch einen unbekannten Täter begangen wurde. Demnach kehrte der Eigentümer eines Pkw VW / Passat zu seinem Fahrzeug zurück und stellte einen Schaden im Bereich des hinteren rechten Kotflügels fest – Schadenshöhe ca. 3000,- Euro.

Amorbach: Am 03.08.2019, um 14:15 Uhr, kam es auf der Kreisstraße MIL 10, zwischen Amorbach und Neudorf, zu einem Wildunfall. Hier musste der 18jährige Führer eines Pkw / BMW einem Reh ausweichen, welches in einer 180 Grad–Kurve inmitten der Fahrbahn stand. Durch das Ausweichen prallte der Fahrzeugführer gegen die Leitplanke – hierdurch wurden drei Leitplankenfelder beschädigt. Am Pkw wurde die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000,- Euro. Das Reh verschwand in der Folge unversehrt im Wald. Verletzt wurde niemand.

Polizei Miltenberg/mkl

Miltenberg: Am 03.08.2019, um 08:15 Uhr, kam es nahe des Kreisverkehrs „Im Vollmer“ zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Führer eines schwarzen Pkw / Mercedes beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr mit der Fahrzeugfront gegen ein Verkehrszeichen fuhr und dieses beschädigte. Im Nachgang sei der Fahrzeugführer, ein älterer Herr, ausgestiegen und hätte lediglich nach einem möglichen Schaden an seiner Fahrzeugfront gesehen. Danach stieg der Mann wieder in sein Fahrzeug und fuhr unverrichteter Dinge davon. Das abgelesene Kennzeichen des Zeugen ist nicht vergeben. Die Schadenshöhe an dem Verkehrszeichen beläuft sich auf ca. 200,- Euro.

Weilbach: Am 04.08.2019, um 04:55 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Amorbach. Aufgrund eines technischen Defekts musst der Fahrzeugführer anhalten; dieser bat seine zwei Mitfahrer darum, den Pkw zur nächsten Ausfahrt zu schieben. Bei der darauffolgenden Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Fahrzeugführer räumte seine Fahrereigenschaft ein; bei diesem wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.