Feuer am Erlenbacher Waldrand

Eine Verkehrsteilnehmerin meldete gegen 21:30 Uhr von der Bundesstraße 8 aus ein Feuer mit Rauchentwicklung. Bei Eintreffen der Polizeistreife war bereits die Freiwillige Feuerwehr Tiefenthal vor Ort und löschte das Feuer. Durch hohe Feuchtigkeit im unteren Teil des Grases war es zur starken Rauchentwicklung gekommen. Anzeige wird erstattet.

Geparktes Auto beschädigt

Marktheidenfeld: Am Dienstag, zwischen 13:35 und 14:25 Uhr, wurde ein geparkter silberfarbener Mercedes C 180 auf einem Firmenparkplatz in der Ludwigstraße beschädigt. Ein unbekannter Fahrzeugführer verursachte einen Schaden in Höhe von 1000 € an der linken Front des Wagens und entfernte sich anschließend unerkannt. Es sind grüne Fremdlackspuren zu erkennen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Vorfahrt missachtet

Marktheidenfeld: Zu einer Vorfahrtsmissachtung mit 2200 € Schaden kam es am Dienstag, gegen 13:45 Uhr, in der Gründleinstraße. Die 31-jährige Fahrerin eines Seat Leon missachtete die Vorfahrt eines 53-jährigen BMW-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Autos blieben fahrbereit.

Unfallflucht geklärt - aufmerksamer Zeuge

Marktheidenfeld: Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Unfallflucht geklärt werden. So wurde beobachtet, wie am Dienstag, gegen 09:50 Uhr, die 58-jährige Fahrerin eines Opel Vectra in der Friedenstraße rechts in eine Parklücke einscheren wollte. Dabei streifte sie vermutlich mit der rechten Fahrzeugseite ihres Opels einen ordnungsgemäß abgestellten VW Golf vorne links. Nachdem die Frau eingeparkt hatte, stieg sie aus, begab sich angeblich zu dem Golf und schaute sich die Anstoßstelle an. Anschließend habe sie sich entfernt, ohne einen Hinweiszettel zu hinterlassen. Der Zeuge informierte die Polizei, welche vor Ort beide Fahrzeuge in Augenschein nahm. Der Schaden wird auf 5000 € beziffert.

vd/Polizei Marktheidenfeld