Festwochenbesucherin in Lohr auf dem Heimweg belästigt

Die 28-Jährige befand sich in Begleitung von mehreren Personen auf dem Weg von der Festwoche in die Lohrer Innenstadt. In der Vorstadtstraße umarmte sie ein alkoholisierter junger Mann am Oberkörper und flüsterte ihr anzügliche Worte ins Ohr. Die 28-Jährige fühlte sich dadurch belästigt und beleidigt. Da die Begleiter der Dame diesen Vorfall ebenfalls mitbekamen, kam es zu einem verbalen Streit und einer anschließenden Rangelei. Ein männlicher Begleiter der 28-Jährigen wurde dabei leicht verletzt. Aus diesem Grund wurde die Polizei verständigt. Bei der Anzeigenaufnahme wurde bei allen Beteiligten zumindest eine leichte Alkoholisierung festgestellt.

Alkoholisierte Auto-Fahrerin: Frammersbach

Eine Zeugin teilte der Polizei am Freitagabend mit, dass eine Auto-Fahrerin mit einem schwarzen Toyota Yaris in der Wiesener Straße in Frammersbach, gegen ein Verkehrszeichen gefahren sei. Die betroffene Fahrerin konnte kurze Zeit später in ihrer Wohnung angetroffen und überprüft werden. Bei einem durchgeführten Alkotest wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Die Fahrerin musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. An dem Verkehrszeichen konnte kein Sachschaden festgestellt werden.

Betrunkener Fahrradfahrer: Lohr

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer wurde am Freitag gegen 17.50 Uhr in der Vorstadtstraße in Lohr kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 51-jährige Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Infotafel gestohlen: Lohr-Sendelbach

Am Mainufer in Lohr-Sendelbach wurde in der Zeit von 22.07. - 23.07. eine Infotafel entwendet. Die besagte Tafel trägt den Titel „Fische des Mains“ und war mit acht Schrauben befestigt. Eine Absuche der näheren Umgebung verlief negativ. Durch die Stadt Lohr wird die Schadenshöhe mit circa 500 Euro beziffert. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Verkehrsunfallflucht: Lohr

Am Freitag wurde zwischen 10.00 und 10.30 Uhr ein VW-Kleintransporter in Lohr am Main beschädigt. Der Fahrer parkte sein Fahrzeug in dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Lohr-Sendelbach. Als er nach seinem Einkauf wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er eine massive Eindellung an der hinteren Tür auf der Fahrerseite. Der Unfallverursacher hinterließ keinerlei Nachricht. Unfallzeugen könnten sich bei der PI Lohr am Main melden.

Schafe und Ziegen zugelaufen: Lohr

Ein Schafhalter teilte der Lohrer Polizei am Freitag mit, dass ihm zwei Kamerunschafe und zwei Ziegen zugelaufen seien. Der Mitteiler weidet seine Schafe derzeit am Valentinusberg in Lohr am Main. Bereits am Donnerstag seien die vier fremden Tiere vor seiner Weide gestanden. Hinweise auf den Eigentümer liegen nicht vor. Der betreffende Tierhalter kann sich bei der Polizei Lohr melden.

