Festwochen-Report der Polizei vom Samstag: Luftballons zum Platzen gebracht, mit Polizei gerauft und aus dem Biergarten geflogen

Ein 23jähriger Festwochenbesucher fand es wohl toll, dass er mit einer brennenden Zigarette die zum Verkauf angebotenen Motivluftballons zum Platzen bringen konnte. Nachdem zwei Ballons geplatzt wurden, kam es zur Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei. Gegen den 23jährigen werden die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung geführt.

Bei dem Vorfall spielte sich dann auch noch ein anderer 22-jähriger Mann in den Vordergrund. Seine anfänglich verbale Aggressivität steigerte sich, so dass es zu Schubsereien vor dem Stand kam. Nachdem eine Schlägerei anscheinend unmittelbar bevorstand, griffen die anwesenden Polizeibeamten ein. Hierbei bekam ein Beamter einen Schlag auf die Schulter. Der „Schläger“ wurde von den Polizeibeamten zu Boden gebracht und fixiert. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Hier war ein Alcotest angezeigt. Dieser ergab 1,19 mg/l. Nachdem die Personalien erhoben waren, der kurze Gewahrsam auf der Dienststelle zeigte Wirkung, hatte sich der junge Mann sich so weit beruhigt, dass er nach kurzer Zeit wieder entlassen werden konnte. Gegen ihn werden die Ermittlungen wegen Körperverletzung geführt.

Aus dem Biergarten geflogen und Hausverbot eingefangen

Der Sicherheitsdienst der Festwoche forderte die Polizei anlässlich eines Vorfalles im Biergarten an. Es war am Samstag, um 22.30 Uhr, als es unter Festbesuchern zu einem Streit kam. Ein 22jähriger Streithahn sollte auf Anweisung des Sicherheitsdienstes den Biergarten verlassen. Das wollte er jedoch nicht. Es musste schließlich die Polizei gerufen werden. Seitens der Polizei wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Dem kam er jedoch nur widerwillig nach. Das hatte für ihn zur Folge, dass ihm von der Polizei ein „Hausverbot“ für die gesamte Festwoche erteilt wurde. Der Polizei wurde vom Veranstalter der Festwoche, der Stadt Lohr, das Hausrecht übertragen. Für den 22-jährigen ist somit die Festwoche gelaufen. Sollte er sich nicht an das Hausverbot halten, macht er sich wegen Hausfriedensbruch strafbar.

Polizei Lohr/mkl