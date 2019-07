Ferrari-Oldtimer überschlägt sich bei Mespelbrunn auf St2312

Gegen 13 Uhr war ein 49-jähriger Ferrari-Fahrer mit seinem Oldtimer auf der St 2312, von Oberbessenbach in Richtung Hessenthal, unterwegs. In einer Linkskurve wurde ihm vermutlich die regennasse Fahrbahn zum Verhängnis. Das Fahrzeug brach mit dem Heck aus, der Fahrer verlor die Kontrolle, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. Sowohl der Fahrer wie auch seine Mitfahrerin konnten das Auto noch vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Beide kamen nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert. An dem historischen Ferrari entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Feuerwehr Hessenthal sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Staatsstraße war gut eine Stunde in beide Richtungen gesperrt.

